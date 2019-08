Nadia Toffa, chi è Maurizio Patriciello: il parroco che ha celebrato i funerali

Venerdì 16 Agosto 2019, 11:53

è il parroco scelto daper la celebrazione dei suoiNato a Frattaminone, in provincia dinel 1955, dopo anni di assenza dalla chiesa cattolica incontra un frate francescano che gli fa ritrovare la strada fede. Avvicinatosi così alla chiesa, lascia il suo lavoro di paramedico e decide di entrare in seminario. Successivamente viene ordinato sacerdote e diventa parroco nel quartieredi, nel napoletano.ha deciso di impegnarsi attivamente nella lotta alla tutela del territorio contaminato da discariche industriali inquinanti e radioattive, la cosiddetta. Nel corso della sua vita ha visto diverse persone, tra cui molti bambini e il fratello Franco, morire a causa del cancro.Considerato un eroe dagli abitanti del posto,continua a rischiare ogni giorno la propria vita nel tentativo di scoprire tutto ciò che sta dietro al traffico dei rifiuti nelle terre al confine con Caserta.Nel marzo 2015 ha inoltre visto morire il pmche indagava con lui sui traffici del clan dei Casalesi e sullo scandalo della. Il magistrato è stato vittima di un incidente che all’inizio sembrava essere casuale. In seguito alle indagini è però venuto alla luce che si tratta di un omicidio organizzato dal clan camorristico.Impegnato nella lotta alla criminalità e nella tutela dell'ambiente, con l’aiuto die de, ha messo in piedi servizi ed inchieste che hanno dato ancor più risonanza e risalto al problema dei rifiuti e della salvaguardia dell'ambiente, grazie alla messa in onda su un canale noto e diffuso come Italia 1.Conè nato inoltre un rapporto di amicizia forte e vero. A dimostrarlo la stessa volontà della conduttrice che ha deciso, in vita, che don Maurizio dovesse celebrare i suoi funerali.ha inoltre scritto due libri: “Vangelo dalla terra dei fuochi” (2013) e “Non aspettiamo l’ Apocalisse”, scritto con Marco De Marco (2014).