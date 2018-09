Giovedì 27 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:51 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Già qualche giorno fa in un video sul suo profilo Facebook aveva mostrato la sua delusione:, la seconda classificata a Miss Italia, e vincitrice di, probabilmente ci aveva creduto. Tra la valanga di voti arrivati da casa, e il possibile, poteva essere lei a indossare la fascia adesso. E invece deve accontentarsi della piazza d’onore, ormai definitiva.Fiorenza, 21enne di Napoli, intervistata da Tgcom24 non ha nascosto il suo disappunto: «Miss Italia deve essere eletta dal popolo, e non dalla giuria - le sue parole al veleno - sono stata votata da più del 60% degli italiani. Sono dispiaciuta per le famiglie che hanno investito soldi nel mio successo senza ottenere il risultato sperato. Il potere della giuria è spropositato, sette persone non possono rappresentare gli italiani».