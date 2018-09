Mercoledì 19 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:17 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Tra, la miss arrivata seconda a, ha scelto la sua pagina Facebook per i ringraziamenti e per togliersi - perché no - qualche sassolino dalla scarpa, a due giorni dalla finale che ha visto trionfare, davanti alla stessa Fiorenza e a, arrivata sul gradino più basso del podio.In un video, la 26enne miss napoletana rimarca e rivendica il fatto di essere stata votata al televoto dalla maggioranza degli italiani: primato che non le ha dato però la vittoria. «Sono commossa da questa dimostrazione dell’amore che ho avuto in questi giorni in cui ho partecipato a questo concorso. Il 62% degli italiani ha votato per me, poi la giuria ha votato diversamente… Capisco anche la scelta della giuria, perché la nostra cara Carlotta è una miss dentro l’anima, io invece sono un po’ più… meno miss diciamo».«Grazie per il sostegno infinito, mando un bacio fortissimo a tutti queli che hanno votato perché hanno dimostrato che ci tenevano alla mia vittoria», continua Fiorenza. «Tutto questo appoggio mi fa pensare che potrei darmi alla politica - scherza, con un sorriso - ma magari poi ne riparleremo, non credo che accadrà davvero». Poi un paragone calcistico: «Siate felici come me, non pensate che sia come quando il Napoli perde lo scudetto: sono sicura che questo è solo l’inizio, è la svolta per una carriera brillante».