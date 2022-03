Maurizio Lastrico a “Oggi è un altro giorno”, da Zelig a Don Matteo: «I segreti della serie»

Maurizio Lastrico ospite di “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone. Maurizio è uno dei protagonisti di “Don Matteo”, che andrà in onda stasera su RaiUno: questa sarà l’ultima puntata con Terence Hill protagonista prima dell’ingresso in scena del sostituto Raoul Bova.

Maurizio Lastrico ospite di “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone. Stasera sarà in tv con la nuova puntata di Don Matteo, l’ultima con Terence Hill protagonista: «Staserà – ha spiegato - c’è ancora Terence Hill. Poi nel quinto eposodio entrerà in scena Raoul Bova ma con un meccanismo narrativo per cui lui sarà sempre molto presente. Un bel colpo degli sceneggiatori! Assiteremo inoltre a uno dei momenti di Nino Frassica più alti che si possano vedere, tanto dal punto di vista di caratterizzazione che da quallo comico, sviluppo delle linee rosa e un grandissimo Terence che affronta questo impegno con un cuore ancora più grande. Stasera tutto il cast vedrà la puntata insieme».

La sua carriera non è inziata subito con la recitazione: «Nel mio comune ci sono i servizi sociali che funzionano alla grande. Sono stato prima utente, dopo la separazione dei mie genitori tra i dieci e gli undici anni, e poi ho lavorato come educatore. Li il rischio del burnout è alto e quando ho fatto il provino per l’accademia ho capito che quello era l’ambiente adatto a me. Una notte, non so perché, ho scritto un pezzo in cui descrivevo le cose con un linguaggio simile ai sonetti di Dante, abbiamo cominciato a lavorarci con la mia insegnate dell’accademia ed è riuscito, siamo arrivati anche a Zelig… L’affetto che arriva dal pubblico è simile a un abbraccio, a una conferma del mondo. Può diventare pericoloso se diventa un droga»

Per quanto riguarda la sua vita privata, si è parlato di una love story con la collega Maria Chiara Giannetta, specie dopo l'esibizione di coppia al Festival di Sanremo: «Ora sono innamorato, sto bene! La mia fidanzata però non è Maria Chiara. Abbiamo anche i fotografi che ci seguono, ma siamo solo amici».

