Will Smith e il "no" all'Academy: «Si è rifutato di andare via dopo lo schiaffo nella notte degli Oscar»

I giorni passano, ma lo schiaffio dato da Will Smith a Chris Rock durante la notte degli Oscar continua a far parlare e sul caso sono uscite nuove indiscrezioni. Sembra che dopo il clamoroso gesto l’Academy abbia chiesto all’attore di lasciare la cerimonia, mentre Will è rimasto comodamente seduto a guardare lo svoglimento della premiazione.

Bruce Willis, addio al cinema: «Colpito dall'afasia, non può più recitare»

Will Smith a Chris Rock (Foto: Ansa)

Will Smith rifiuta di lasciare la cerimonia degli Oscar

Will Smith dopo lo schiaffo a Chris Rock nella notte degli Oscar è tornato sulla sua poltroncina per assistere comodamente al proseguimento dello spettacolo. A quanto sembra però l’Academy, ovvero gli organizzatori della cerimonia hollywoodiana, avrebbero chiesto all’ex principino di Bel Air di lasciare il Kodak Theatre, ricevendo però un netto no come risposta: «Le cose si sono svolte in un modo che non avremmo potuto prevedere – ha spiegato l’Academy - Anche se vogliamo chiarire che al signor Smith è stato chiesto di lasciare la cerimonia e lui ha rifiutato, riconosciamo anche che avremmo potuto gestire la situazione in modo diverso».

Will si potrà difendere dall’accusa di "violazione degli standard di condotta" attraverso una nota scritta prima che il consiglio si riunisca di nuovo e la data prevista è quella del 18 aprile. L'azione disciplinare potrebbe includere la sospensione, l'espulsione o altre sanzioni.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 31 Marzo 2022, 11:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA