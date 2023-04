Massimo Giletti verso Rai2 e La7 sospende “Non è l’Arena”

La sospensione del programma di Massimo Giletti Non è l’Arena arriva come un fulmine a ciel sereno a La7. Probabilmente il contratto non è stato rinnovato da parte del conduttore e quindi lo stop potrebbe essere dovuto alla decisione di Giletti di accettare la proposta della Rai per un suo ritorno con un programma in prima serata al giovedì su Rai2.

Massimo Giletti, La7 sospende Non è l'Arena: il giornalista rimane a disposizione. Cosa sta succedendo

Giletti, come è noto, ama firmare contratti annuali e rinnovarli alla fine della lunga stagione televisiva. Evidentemente quest’anno ha deciso di non rinnovarlo con La7 e l’azienda di Urbano Cairo non avrá gradito la sorpresa nell’uovo di Pasqua.

Il comunicato La7

Del resto nel comunicato emesso dall’ufficio stampa di La7 sembra chiara la delusione per il mancato rinnovo: «La7 ha deciso di sospendere la produzione del programma Non è l'Arena che da domenica prossima non sarà in onda. La7 ringrazia Massimo Giletti per il lavoro svolto in questi sei anni con passione e dedizione. Massimo Giletti rimane a disposizione dell'Azienda».

Ovviamente fino alla scadenza del contratto della stagione 22-23.

