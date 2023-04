Massimo Giletti e Urbano Cairo, quella notte nel cuore di Roma: la riunione top-secret LE FOTO ESCLUSIVE

Giletti e Cairo. Prove tecniche di contratto con tanto di mascherina. Massimo Giletti e il patron di La7 Urbano Cairo non sono sfuggiti all'obiettivo di The King Rino Barillari, il re dei paparazzi che li ha immortalati durante un faccia a faccia top secret in una via di Roma, dopo una cena al ristorante Pierluigi in piazza dei Ricci, teatro dell'incontro a fine febbraio.

La trattativa per il rinnovo è viva da tempo ma Giletti non ha ceduto alle proposte di Cairo perché sta meditando il ritorno in Rai. Tra le due parti c'è sempre stata stima reciproca però ultimamente in seno all'azienda di Cairo non è stato gradito l'atteggiamento del conduttore e sono comparsi i primi segnali di attrito.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Aprile 2023, 07:46

