Massimo Giletti in lacrime a Belve: «Non dimenticherò mai quello che Fiorello ha fatto per me. Chi mi ha fatto fuori? Certo che lo so»

Dopo la promozione in prima serata, Francesca Fagnani torna su Rai 2 con una nuova puntata di Belve. Tra gli ospiti di questa sera Rocco Casalino, Carolina Crescentini e Massimo Giletti. Quest'ultimo torna in Rai e racconta che la chiusura del suo progamma "L'Arena" (e la conseguente uscita dalla Rai) è a causa di un mandante politico.

Rocco Casalino a Belve: «Ho fatto sesso con centinaia di donne. Mio padre? Un violento. Ecco cosa ho insegnato a Conte»

Belve, la puntata di martedì 28 febbraio: ospiti Rocco Casalino, Massimo Giletti e Carolina Crescentini

Massimo Giletti commosso a Belve: «Non dimenticherò mai quello che Fiorello ha fatto per me. Chi mi ha fatto fuori? Certo he lo so»

Fuori dalla Rai

«Lasciare la Rai è stato un dolore profondo - dice Giletti - ma a volte non esserci è un valore: fai delle scelte. Devo dire grazie a chi mi ha costretto ad andare via, nelle tempeste si costruiscono le persone». Massimo Giletti si racconta questa sera a Belve e parla del suo addio alla Rai.

La Fagnani ricorda a Giletti che lui ha parlato di un mandante politico per la sua uscita dalla Rai, lui risponde: «Il mandante è politico, non ho la certezza ma posso avere delle intuizioni». La Fagnani incalza «allora non lo sa» e lui risponde: «So benissimo chi è ma non voglio dirlo».

Poca solidarietà

Messo alle strette dalla Fagnani sul motivo per cui non si è sentito supportato dai suoi colleghi a La7 sottolinea che ha avuto attestati di solidarietà da colleghi di altre reti e aggiunge: «Se uno non sente di fare una cosa non la fa, però non può pensare che a distanza di tempo chi l’ha subita non la tiri fuori».

A proposito dell’esperienza con Mediaset il giornalista confessa: «Ho un ottimo ricordo degli incontri con gli uomini Mediaset, ma mi è dispiaciuto non essere riuscito a dialogare con Pier Silvio Berlusconi, se ci fossimo incrociati sarebbe stato diverso. A me piace incontrare chi decide».

La commozione e Fiorello

Un’intervista ricca di rivelazioni e di momenti intimi. La Fagnani chiede di un nuovo amore, un volto noto, ma lui tergiversa. E parlando dei genitori Giletti si commuove e racconta: «Tornare a casa mi fa male, riavvolge il nastro di una vita». E, quando la Fagnani chiede se ha più amici o nemici tra i colleghi, risponde: «Non potrò mai dimenticare quello che ha fatto Fiorello per me, in un momento difficile ha fatto un atto di amicizia che non posso dimenticare».

