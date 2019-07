Maria De Filippi su Temptation Island: «Vi svelo il segreto del programma»

Maria De Filippi

Mercoledì 31 Luglio 2019, 09:26

. Dopo gli ascolti clamorosi di questa edizione. Come riporta TvZap, la conduttrice di Canale 5 ha affermato: «Quello che si vede è quello che c’è fuori. Sento parlare gli amici di mio figlio, i dialoghi sono gli stessi».Quindi, secondo Queen Mary - come la chiamano i fan - il segreto del del reality condotto darisiede nella scelta di coppie che rispecchiano le abitudini della maggior parte delle persone comuni.E sulla selezione dei concorrenti aggiunge: «È fatta da chi sceglie le storie di C’è posta per te. A me ne arrivano alla fine una ventina: vedo le persone e scelgo. È un lavoro certosino, inizia da febbraio».Maria De Filippi parla poi nello specifico di questa edizione, quella con il maggior successo di pubblico: «Gli uomini in questa edizione escono molto meno forti, anzi proprio fragili. Le donne quando trovano qualcuno che le ascolta sono tutte pazze di gioia».Nell'intervista al Corriere della Sera ha aggiunto: «Temptation Island è un format che avevo visto tanti anni fa e mi ero subito fissata. L’ho preso, però poi l’ho cambiato. Le storie d’amore riguardano tutti, dai 14 anni a salire. Quello che accade alle coppie, le dinamiche, i litigi, è accaduto a ognuno di noi. Magari con forme diverse ma ti identifichi. Non è un caso che tutto nasca come esperimento di uno psicologo.».