Temptation Island, Ilaria Teolis posta una foto: «Il mio lui». Poi cancella tutto. Ecco di chi si tratta

Martedì 30 Luglio 2019, 16:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, ieri è andata in onda la puntata con i falò di confronto.La giovane romana, non riuscendo più ad avere fiducia nelle promesse del fidanzato, ha deciso di chiudere la relazione di due anni e mezzo.Con una story suo profiloha invitato gli utenti a seguire il suo nuovo account IlariaTeolis_privato. Dicendo che una volta arrivata a 30mila follower, avrebbe dato loro una notizia. Sul nuovo profilo erano presenti due foto. Una con la nonna e un'altra dalla didascalia sibillina. «». Nello scatto, Ilaria era ritratta accanto al suo cagnolone nero. Il cane appariva anche nelle vecchie foto con Massimo.Stamattina però,a story e le foto dal nuovo account sono sparireForse per non spoilerare quello che accadrà stasera nella puntata speciale di Temptation Island.abbia deciso di confermare la sua scelta e sia rimasta da sola, in compagnia solo del cagnolone nero? Staremo a vedere.