Temptation Island, Ilaria piange disperata al falò. Il gesto di FiIlippo Bisciglia stupisce tutti

emptation Island 2019

della quinta puntata diche stiamo seguendo in diretta su. Il motivo? Come sempre l'atteggiamento del suo fidanzato Massimo.In attesa di conoscere se Ilaria e Massimo sono usciti dainsieme, durante la quinta puntata, la giovane romana e scoppiata in un pianto dipserato. La causale parole e i gesti del suo Massimo che è sempre più vicino alla tentatrice. Massimo dice : «Ilaria la vedono tutti bella, ma a per me non è più così», continua a baciare sfiorando quasi le labbra la single e a ringraziarla, mentre Ilaria al falò non trattiene le lacrime:«ma perchè devo essere innamorata di uno che mi fa stare male?»si chiede., da sempre imparziale non riesce a resistere e corre ad abbracciarla.Valanghe di commenti sui social per lui da «tutti si meriterebbero un Filipo Bisciglia nella vita» a «ci sono cose che non si possono comprare per il resto c'è Filippo».