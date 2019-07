Temptation Island 2019, Massimo e la tentatrice Elena hanno fatto sesso? L'audio choc

di Ida Di Grazia

Martedì 23 Luglio 2019, 00:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se Ilaria ha scelto di non fare il week end da sogno con Javier, il suo fidanzato, Massimo sceglie il contrario. Le immagini che hanno visto i telespettatori disono confuse, e si rincorre sui social la vocesembra non lasciar dubbi.Massimo e Ilaria hanno fatto un percorso ache ha appassionato i telespettatori. Se Massimo si è lasciato subito andare Ilaria è sempre stata trattenuta. Ilaria ha sempre dichiarato il suo amore per Massimo e ha deciso di non fare il week end con il single Javier. A differenza del fidanzato. Massimo ha scelto di passare il week end da sogno con Elena tra baci e abbracci. Ma soprattutto una volta in camera i due si sono ritrovati fuori a fumare una sigaretta. Momento che però è diventato sempre più lungo, le immagini della telecera di servizio non sono nitide, e non si capisce se Massimo ed Elena si siano effettivamente baciati, ma l'uadio sembra non lasciare dubbi. Si sentono rumori di baci e soprattutto gemiti, che hanno messo in allarme i social, in tantissimi hanno pensato: «Massimo e la tentatrice Elena hanno fatto sesso? »