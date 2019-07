Chiara Ferragni sexy mamma. Le trasparenze hot indignano il web: «Stai passando ogni limite»

Chiara Ferragni

Mercoledì 31 Luglio 2019, 09:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'imprenditrice digitale è in vacanza con la famiglia in Sicilia e come sempre condivide le sue giornate con i follower. Una foto che la ritrae con il piccolo Leo in braccio però ha fatto indignare i soliti ben pensanti a causa dell'outift audace scelto dalla Ferragni.è in vacanza in Sicilia, a Noto per la precisione, con Fedez e il piccolo Leo, nella stessa location in cui si sono sposati solo un anno fa.La bionda influencer indossa un lungo chemisier verde trasparente e molto scollato che lascia intravedere il seno, incurante dei giudizi, come sempre la Ferragni ha postato le sue foto tenendo in braccio il piccolo Leo.Stupisce che siano tante donne in particolare a lanciare pesanti accuse. C'è chi fa dell'ironia e scrive: «con tutti gli sponsor un regiseno potevano regalartelo» a chi invece ci va giù pesante scrivendoCommenti che sono stati ignorati dalla Ferragni ma non dai suoi fan che hanno prontamente ribattutto ad ogni commento velenoso.