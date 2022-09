Mara Venier, la sorpresa in diretta ad Alberto Matano non è riuscita: cosa è successo a Domenica In

Mara Venier per la prima puntata della nuova edizione di Domenica In ha voluto al suo fianco l’amico e collega Alberto Matano: per lui ha preparato una sorpresa... non del tutto riuscita.

Come non festeggiare?

Arrivano anche per Alberto Matano i 50 anni. Come non festeggiare? Il giornalista è stato ospite della prima puntata di Domenica In, per supportare la sua cara amica Mara Venier. Al termine dell'intervista, a sorpresa, è stata portata in studio una grande torta per Matano, che ha compiuto gli anni in realtà venerdì 9 settembre. Il giornalista ha soffiato sulle candeline e ha commentato felice: «Troppe sorprese Mara». Immancabile, l'ironia di Zia Mara che gli ha regalato un grembiule con delle capienti tasche che contenevano un set per il barbecue.

Il compleanno a Domenica In

Pioggia di auguri sui social per Matano e, tra i tanti non sono mancati quelli di suo marito Riccardo Mannino, che ha pubblicato una foto che ritrae Matano davanti a una torta, accompagnata da una dedica: «Happy birthday amore mio».

Nell'intervista dalla Venier, Matano era accompagnato da Loretta Goggi. E, quando Alberto ha sottolineato che sarà sempre grato a Mara Venier per avere agevolato, durante una cena, la proposta di matrimonio del suo attuale marito Riccardo Mannino: «Mara ha capito che era il momento che avvenisse tutto questo, io non la ringrazierò mai abbastanza». E ha aggiunto: «Dopo la cena pensavo che Riccardo non dicesse sul serio e invece lui ha chiamato subito i suoi amici, il testimone. Abbiamo aspettato tanto, era il momento giusto».

Viaggio di nozze

Loretta Goggi ha chiesto al conduttore de La vita in diretta se abbia fatto il viaggio di nozze con Riccardo Mannino. Alberto Matano ha spiegato che l'idea della luna di miele gli mette l'ansia: «Ancora non ho realizzato. Se ho fatto il viaggio di nozze? Ho fatto delle vacanze normali, a me questo viaggio di nozze mette proprio ansia. Ho fatto delle bellissime vacanze al mare con la famiglia, con gli amici. Cuore a cuore con Riccardo? Quello sempre. Tutti i giorni».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Settembre 2022, 13:19

