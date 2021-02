Manuela Ferrera, la rivelazione a Domenica Live: «Paolo Brosio ha cercato di tradire la sua fidanzata con me». Nel salotto della domenica pomeriggio di Barbara D’Urso, Manuel Ferrera racconta come si sarebbero svolti i fatti, dietro le quinte di Tiki Taka, commentando la foto in cui si vede Brosio darle un bacio sulla guancia: «Per me ha cercato la bocca - dice - la sensazione è stata quella. Lo stampo del marpione non gli si addice, lo vedevo come un personaggio etereo».

Barbara D’Urso chiede dettagli. Manuela Ferrera aggiunge: «Ha fatto una serie di apprezzamenti conditi con battutine. Si parlava del mio calendario, ha voluto sapere del luogo dove sono state scattate le foto e poi ha detto: “Peccato perché quel periodo ero all’Isola, altrimenti sarei venuto ad aiutarti”. Nel calendario ero totalmente nuda».

Paolo Brosio si era già difeso dall’attacco. Barbara D’Urso fa riascoltare la sua replica: «Lei mi ha chiesto il selfie, non è vero che ho aspettato quaranta minuti fuori dal suo camerino dopo la trasmissione di cui eravamo ospiti».

A difendere la sua versione, anche la fidanzata Maria Laura De Vitis. Manuela Ferrera però sostiene che le cose siano andate molto diversamente: «Avrei tantissime cose da raccontare».

La sua attenzione, però, invece di concentrarsi su Brosio è dedicata proprio a Maria Laura De Vitis. Manuela Ferrera aggiunge: «Esigo delle scuse. Mi ha trattata come se fossi una donnaccia. In uno show, di cui sono ospite, posso vestirmi come mi pare».

Non finisce qui. «Io non credo in questa storia - afferma in modo netto Manuela Ferrera - Già prima non ci credevo. Penso ci sia una sorta di accordo. E credo che in lei ci sia un filo di cattiveria. Mi fa tantissima tenerezza Paolo Brosio. Pensare a una ragazzetta che prende in giro un uomo di una certa età mi fa una rabbia incredibile. Lei sicuramente vorrà entrare nel mondo dello spettacolo, credo abbia preso una scorciatoia».

Ultimo aggiornamento: Domenica 7 Febbraio 2021, 19:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA