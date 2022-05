Eurovision 2022, Mahmood e il "rutto" in conferenza stampa: il video conquista il web

Rumori insoliti durante la conferenza stampa di Eurovision Song Contest 2022 di questa mattina. I vincitori di Sanremo 2022, Mahmood e Blanco erano seduti accanto, pronti a parlare della loro attesissima performance al Contest europeo di Torino, in programma la prossima settimana. Ma mentre parlava, a Mahmood è scappato improvvisamente un rutto al microfono. Pochi secondi e un volto imbarazzato che non è passato inosservato al pubblico: su Twitter il video del momento è già virale.

A Torino si stanno svolgendo le prove delle performance dei paesi e i primi incontri con la stampa: al famoso evento, in programma la prossima settimana, dal 10 al 14 maggio, manca sempre meno.

Quando Mahmood si è lasciato scappare il rutto si è subito accorto della gaffe e si è coperto la bocca, ma ormai era troppo tardi.

Per lui e Blanco , la sveglia di questa mattina è suonata alle 5.00. Infatti Blanco che si è scusato con la stampa per non essere chiaro nel formulare le frasi per il sonno: «Capitemi raga» ha detto. Anche Mahmood è apparso stanco e ad una domanda su quali consigli potesse regalare al suo amico e collega, ha risposto: «Ma che te devo dì».

