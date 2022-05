Eurovision 2022, domenica la cerimonia d'apertura a Torino: ecco l'ordine di esibizione dei cantanti FOTO

Countdown per l'Eurovision song contest. Mancano pochi giorni all'inizio della kermesse canora che quest'anno si terrà a Torino dal 10 al 14 maggio. La cerimonia d’apertura del contest si terrà domenica 8 maggio alla Reggia di Venaria a partire dalle 16.00. Attesissima l'esibizione di Mahmood e Blanco per l’Italia: la loro, sarà l'ultima di tutti i 40 cantanti in gara.

Sarà possibile seguire la cerimonia anche in streaming su RaiPlay.

