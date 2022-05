Amici 21 lascia spazio all'Eurovision 2022: la finale si sposta a domenica. Dopo l'Isola dei Famosi 2022 che posticipa di un mese la sua finale, cambio di programma anche per la finalissima del talento show targato Maria De Filippi inizialmente previsto per sabato 14 maggio.

Nella stessa data, infatti, si terrà la finale dell'Eurovision Song Contest, e sarà anche la serata in cui si esibirà l'Italia con Mahmood e Blanco. L'evento torna in Italia per la prima volta dopo 31 anni, per questo motivo la finale di Amici 21 si sposta a domenica 15 maggio.

La semifinale di Amici 21, invece è confermata per questo sabato 7 maggio sempre in prima serata su canale 5. Ancora non c'è una comunicazione ufficiale, tanto che tra le date papabili per la finale c'era quella di venerdì 13 maggio, giorno in cui non andrà più in onda, invece l'Isola dei Famosi che dalla prossima settimana andrà in onda solo di lunedì.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 6 Maggio 2022, 22:32

