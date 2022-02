So' ancora Lillo, torna LOL: «Chi ride è fuori»

Non c’è cosa più difficile che restare seri quando si è chiusi in una stanza con un personaggio comico in vena di scherzare, figuriamoci quando i comici sono ben 10. Ne sanno qualcosa i protagonisti di “LOL – Chi ride è fuori”, il comedy show di Amazon, prodotto da Endemol, che torna, a meno di un anno dalla fortunata prima edizione, con 6 nuove puntate disponibili nei prossimi giorni sulla piattaforma Prime Video (le prime quattro dal 24 febbraio, le restanti dal 3 marzo).

A mettersi alla prova, sforzandosi di restare seri per almeno 6 ore consecutive e di far cedere gli avversari, saranno stavolta Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, il Mago Forest, Maccio Capatonda, Diana Del Bufalo, Max Angioni, Maria Di Biase (del duo Nuzzo e Di Biase), Gianmarco Pozzoli e Alice Mangione, alias The Pozzolis, e infine l’influencer Tess Masazza, ideatrice della web serie “Insopportabilmente donna”.

Nei panni del giudice, arbitro e conduttore ritroviamo Fedez, che promette «in questa edizione sono tutti molto attivi», mentre al suo fianco non ci sarà Mara Maionchi, bensì due “reduci” della prima stagione, Frank Matano e Pasquale Petrolo alias Lillo. «Il gioco è divertente ma molto faticoso, ridere di loro è stato molto meglio», commenta Matano, mentre Petrolo, che lo scorso anno ha lanciato il tormentone «so’ Lillo», è felice di poter stavolta «entrare col sorriso stampato in faccia», perché non poterlo fare «è una sofferenza vera, mi sono accorto di aver fatto facce assurde per non ridere».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Febbraio 2022, 06:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA