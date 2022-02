"LOL: Chi ride è fuori" arriva la seconda stagione: intervista a ​Alice Mangione e Mago Forrest

Il 24 febbraio sbarca l'attesissima seconda stagione "LOL: Chi ride è fuori", una produzione Endemol Shine Italy per Amazon Studios. Lo show più esilarante di sempre vedrà sfidarsi a colpi di gag: Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Diana Del Bufalo, Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Mago Forest, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli, Tess Masazza e Max Angioni.

Chi riuscirà a non cedere alla risata per tutte le sei ore, si aggiudicherà il premio di 100 mila euro, che sarà devoluto a un ente benefico di sua scelta. «Quando sono entrata nella stanza e ho visto Guzzanti non ci credevo, ho avuto un mancamento » racconta Alice Mangione, famosa per il progetto The Pozzolis family. In questa stagione Prime Video si è giocato il vero asso nella manica, quello di Lillo con Posaman, il personaggio più amato della prima edizione: « Posaman è una delle invenzioni più belle degli ultimi decenni perché c'è lui che, senza fare nulla, fa morire dalle risate » rivela Mago Forest. Le prime quattro puntate della seconda stagione di LOL: Chi ride è fuori sono su Prime Video il 24 febbraio. (a cura di Paola Schettino Nobile)

