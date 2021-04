Isola 2021, Gilles rifiuta di baciare Francesca per la prova ricompensa. Ilary Blasi furiosa «E' tutta colpa tua». L'attore preferisce rinunciare al cibo piuttosto che "mancare di rispetto" alla sua fidanzata. A nulla sono valse le incitazioni di tutti a cambiare idea, Francesca Lodo disperata.

La prova ricompensa di questa settimana dell'Isola dei Famosi 2021 ha messo in palio un piatto succulento di spaghetti alla amatriciana. La sfida prevedeva una prova di bacio in apnea tra coppie: Awed-Manuela, Matteo-Vera, Gilles-Francesca. I vincitori avrebbero duvuto mangiare la pasta bendati.

Gilles però sceglie di non fare la prova tra l'incredulità del pubblico e soprattutto di Francesca Lodo che prega Ilary Blasi di poter cambiare il partner. Ma le regole sono quelle e Gilles è irremovibile: «Non ce la faccio, la cena a lume di candela la faccio solo con l'amore della mia vita Miriam. Io non sono capace a fare queste cose. Io non sto bene a livello mentale per fare una cosa che poi mi darebbe fastidio».

Ilary si sdraia a terra disperata e poi scherza: «Hai paura che le puzza l'alito? Per colpa tua Francesca non mangia». Se inizialmente l'amore per la sua fidanzata professato dall'attore inteneriva ora iniza ad essere davvero stucchevole. Molto più sportivo in studio Jeda che non ha problemi a vedere la sua fidanzata Vera baciare Matteo, e fa bene perchè sono loro a vincere e a gustarsi il ricco premio.

