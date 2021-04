L'isola dei famosi cambia giorno? Niente più puntata al giovedì. Ecco cosa sta succedendo. Il calo degli ascolti del reality show condotto da Ilary Blasi sta facendo ripensare ai vertici Mediaset un cambio di palinsesto. Al momento non c'è nessuna ufficialità, ma tutto potrebbe cambiare a partire da maggio.

L'isola dei Famosi 2021 cambia giorno di messa in onda. Se il lunedì sembra essere confermato la puntata del giovedì invece, è messa in discussione. La puntat del giovedì non è in diretta ma viene registrata per la sciare lo spazio ai Supervivientes spagnoli e il calo d'ascolti è evidente.

E' per questo motivo a partire dal prossimo 7 maggio l'Isola dei famosi 2021 potrebbe andare in onda di venerdì e non più il giovedì sera. Questi sono rumors e al momento non c'è nulla di ufficiale, inoltre spostandosi al venerdì Ilary Blasi raccoglie l'eredità di Pio e Amedeo con Felicissima sera. Trasmossione rivelazione che terminerà il 30 aprile con una media di 4 milioni di telespettatori.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Aprile 2021, 22:57

