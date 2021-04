Isola 2021, diretta dodicesima puntata: in studio Asia Argento e Giulia Salemi. Fariba Tehrani e Vera Gemma si sfidano al televoto per la permanenza a Cayo Cochinos. Nella puntata di stasera, che seguiremo come sempre minuto per minuto su Leggo.it, i naufraghi verranno divisi in due gruppi: gli arrivisti e i primitivi.

Questa sera in prima serata su Canale 5 il dodicesimo appuntamento con l’Isola dei Famosi 2021, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare la puntata, con la padrona di casa Ilary Blasi, Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini.

Fariba Tehrani e Vera Gemma si sfidano al televoto per la permanenza a Cayo Cochinos. In studio due ospiti d’eccezione a fare il tifo per loro: Asia Argento e Giulia Salemi. Massimiliano Rosolino, in collegamento dall’Honduras, coordinerà le nuove prove che consentiranno ai naufraghi di aggiudicarsi importanti vantaggi per la vita sull’Isola.

Nella puntata di stasera i naufraghi verranno divisi in due gruppi: gli arrivisti e i primitivi. I primitivi - i naufraghi "storici" - si sbarazzeranno di alcuni compagni di avventura che andranno a finire nel gruppo degli arrivisti. Le due "tribù" vivranno sulla stessa playa che sarà però divisa da una corda. Anche questa sera il pubblico social sarà protagonista: attraverso un sondaggio verrà deciso chi verrà schierato per la prova leader.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Aprile 2021, 17:35

