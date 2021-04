Isola 2021, Giulia Salemi difende la mamma Fariba e si scaglia contro i naufraghi: «Si è superato il limite». L'ex gieffina, ospite in sudio della dodicesima puntata, si è sfogata dicendo tutto quello che aveva scritto sui social in diretta a tutela della mamma.

Fariba Tehrani è sicuarmente una dei nafraghi dell'Isola dei famosi 2021 più discussa. Qualsiasi cosa faccia non viene apprezzata dal gruppo. Contro di lei in particolare Gilles Rocca e Valentina Persia, che nelle scorse puntate hanno avuto atteggiamenti a dir poco discutibili.

Modi di fare che non sono piaciuti al pubblico, tantomeno alla figlia di Fariba, Giulia Salemi che già durante le scorse puntate aveva sottolineato su twitter la mancanza di rispetto dei naufraghi verso la madre. Questa sera, durante la puntata di lunedì 26 aprile la Salemi è intervenuta in studio e ha fatto sentire la sua voce.

«Il gruppo non si è sforzato - ha commentato Giulia Salemi in difesa della mamma Fariba - non vuole conoscerla, sono due mondi che non si incontreranno mai. Si è superato il limite dell'educazione, mia mamma sta gestendo bene ma non benissimo. C'è un branco, è palese, contro mia mamma e se vogliamo anche contro Vera. Si è superata l'asticella del rispetto che va a ledere la dignità di mia madre. È intollerabile e inaccettabile questa situazione».

