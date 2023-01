Il Cantante Mascherato, spunta il primo concorrente: work in progress per la nuova edizione

Manca poco all'inzio de Il Cantante Mascherato, lo show di Milly Carlucci che mette al centro dle palco un gruppo di misteriosi vip indossare particolari maschere e cantare noti brani pop con la voce modificata. La quarta edizione del format andrà in onda su Rai 1 dal 18 marzo e cominciano già ad emergere i primi dettagli. Davide Maggio lancia la bomba: Valeria Marini potrebbe essere la prima concorrente della prossima edizione del format.

Nessuna conferma ufficiale ancora, ma se questo spoiler dovesse essere confermato, svelerebbe il primo spoiler di un programma che si basa sulla massima segretezza circa i suoi protagonisti. Stando a queste voci, quindi, quando verranno annunciate tutte le maschere di questa imminente edizione del Cantante Mascherato 2023, i telespettatori potranno cercare di indovinare in quali di esse si nasconderà la Marini. Il Cantante Mascherato potrebbe infatti essere l’ennesimo show di cui è entrata a far parte Marini dopo il recente Tale e quale show 2022, il GF Vip, L’isola dei Famosi, Circus e Temptation Island Vip.

Nel frattempo, Milly sarebbe ancora al lavoro anche per definire la giuria della prossima edizione del Cantante Mascherato, alla quale sembra stia per aggiungersi un nuovo elemento. Stando a quanto riportato da Dagospia, pare infatti che al tavolo dei giurati si siederà presto anche Christian De Sica, che andrà così ad affiancarsi ai confermatissimi Francesco Facchinetti, Flavio Insinna e dall’altra new entry, Iva Zanicchi. Il ruolo di De Sica, come quello degli altri giudici, sarà quello di indovinare l’identità dei personaggi all’interno delle maschere, stuzzicando la curiosità del pubblico con idee e teorie a volte anche strampalate.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 25 Gennaio 2023, 23:13

