Il Cantante Mascherato, anticipazioni: quando ripartirà, chi saranno i giudici?

Manca poco a Il Cantante Mascherato 2023, ma sui nomi dei giudici c'è un alone di mistero. Milly Carlucci resta al timone, passando da Ballando al suo secondo programma sempre in prima serata. Anzi, stavolta la Rai ha optato per la messa in onda de Il Cantante Mascherato al sabato sera. Per cui anche questo show di Carlucci si scontrerà con un programma di Maria De Filippi che nello stesso giorno conduce "ll Serale di Amici 22".

Infatti, la data d'inizio de Il Cantante Mascherato è prevista per sabato 18 marzo 2023, quando dovrebbe essere già cominciato lo show di Canale 5. Ma sui concorrenti tutto tace ancora. Come da regolamento, saranno tutti nascosti sotto le maschere disegnate e cucite appositamente per loro e che Milly provvederà a svelare nelle prossime settimane. Il pubblico, e i giudici, dovranno indovinare in base alla voce e a una serie di indizi chi si nasconde sotto le maschere.

Chi saranno i giudici?

Dalle anticipazioni della nuova edizione, spifferate da Dagospia, Milly Carlucci vorrebbe una new entry come quarto giudice: Christian De Sica. Ma questa news non è stata ancora confermata, nè ufficializzata dalla conduttrice. Accanto a De Sica ci sarebbe la giuria formata da Francesco Facchinetti e Flavio Insinna, che sono stati confermati.

Grandi arrivi

Tra le novità spifferate c'è Iva Zanicchi, reduce dall’esperienza in pista a Ballando con le Stelle. Zanicchi potrebbe portare un po' di pepe nel programma, creando dibattiti anche sui social. Si attendono conferme e colpi di scena.

