Ballando, Selvaggia Lucarelli commenta l'intervista di Milly: «Non è proprio così...»

Tutti contro Selvaggia Lucarelli? Secondo la conduttrice di Ballando, Milly Carlucci, non è così. Dopo l'intervista rilasciata al Corriere da Carlucci, arriva tempestiva la risposta della giudice Selvaggia. Su Instagram, Selvaggia pubblica delle parti dell'intervista spiegando il suo parere ai followers, che le hanno chiesto più volte cosa pensa delle dichiarazioni della conduttrice. «Ogni volta che apro il box domande, un'alta percentuale di voi mi chiede che ne pensa Milly Carlucci di quello che accade quest'anno a Ballando? Ha risposto oggi al Corriere, così smettete di chiederlo a me!» scrive Lucarelli in una story. E subito ha commentato una risposta.

Milly ha dichiarato che le regole sono le stesse da 17 anni, smentendo le parole scherzose di Fiorello che sostiene che ci siano più regolamenti a Ballando che alla finanziaria. Ma qui Selvaggia ha replicato subito: «Sulle opinioni non mi pronuncio perchè appunto sono opinioni. Però le card sono una novità. E il ripescaggio era tra eliminati, non tra eliminati e ritirati. E non era mai successo che non uscisse nessuno per più di metà delle puntate. Quindi un po’ di ragione Fiorello ce l’ha».

Il commento

Nella storia successiva, Selvaggia ha corretto un po’ il tiro, ricordando il caso si Elisa Isoardi, analogo a quello di Luisella Costamagna, che è tornata in gara dopo i problemi alla caviglia e dopo aver battuto tutti gli eliminati di Ballando con le Stelle: «Vero, Isoardi si ritirò i primi di novembre per due puntate e rientrò al ripescaggio a metà novembre. Direi una situazione un po’ diversa».

L'episodio

Elisa Isoardi che era in coppia con Raimondo Todaro, qualche anno, fa è stata costretta a ritirarsi (per un infortunio alle gambe). Dopo il ripescaggio però si è conquistata un posto in finale, senza però ottenere la vittoria. Al contrario non ha mai pensato al ritiro Gabriel Garko, che è rimasto in gioco pure dopo l’operazione al braccio.

