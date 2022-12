Selvaggia Lucarelli, fuga d'amore dopo Ballando: il viaggio con l'amato Lorenzo

Relax dopo le polemiche. Dopo il lungo sfogo-rivelazione di ieri, Selvaggia Lucarelli ha scelto di cambiare aria, partendo per un viaggio insieme al suo compagno Lorenzo Biagiarelli. Su Instagram, la giurata di Ballando ha pubblicato una story in cui mostra lo schermo del volo Milano Malpensa - Doha, ma specifica ironicamente: «Doha è solo uno scalo, giuro». E ancora, in quella successiva con una fotografia a Lorenzo in cui si intravede la meta sullo schermo: Kathmandu, la capitale del Nepal.

Selvaggia è pronta a lasciarsi alle spalle l'edizione di Ballando, conclusa sabato scorso, che è stata sicuramente la più polemica di tutte. E lei ne è stata una delle protagoniste principali.





La confessione

Il viaggio segue la lunga riflessione fatta ieri, sempre su Instagram, in cui Selvaggia ha vuotato il sacco. «Ho aspettato qualche giorno prima di commentare la finale più contestata della storia di “Ballando con le stelle” (e che mi ha vista al centro della contestazione) perché era Natale e perché volevo che si calmassero un po’ gli animi. Ricordiamoci che per quanto ci si possa inca**are (e io mi sono inca**ata parecchio) non ci si giocava il Nobel per la pace (anche perché lì dentro temo non ci fossero candidati). Non voglio ripercorrere tutta la stagione, mi limito a fare delle MIE considerazioni sul perché sia accaduto quello che è accaduto».

Le rivelazioni

Un fiume di parole, quelle di Selvaggia Lucarelli che hanno lasciato il segno: «Io sono arrivata a Ballando sette anni fa. L’ho visto cambiare gradualmente e non tanto per le discussioni (che lì c’erano pure prima del mio arrivo, vi ricordate di Anna Oxa?), ma come format. Attenzione. Non sto giudicando se in male o in peggio, è semplicemente un dato di fatto. Per giunta a me lo snobismo nei confronti delle discussioni e del confronto tra ospiti o giudici o concorrenti nei programmi sta abbastanza sulle palle. Perché se ci sono confronti accesi ma educati si parla di trash? Il confronto e la differenza di pensiero fanno parte della vita, sono interessanti, appassionanti. “Sei una scimmia che lancia escrementi!” è brutto trash, sì, “secondo me ha ballato male" è un parere. Fine».

