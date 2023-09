I Fatti Vostri, la sorpresa da venerdì in diretta tv: ecco chi ci sarà

di Redazione web

Tante novità nella nuova edizione de “I Fatti Vostri”, in onda tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 13.00 su Rai2, a partire dal 18 settembre. Il programma che quest’anno vede alla conduzione Tiberio Timperi e Anna Falchi riapre anche con gradite conferme a partire dallo Chef Ernst Knam e da sua moglie Alessandra Mion, in arte Frau Knam, che grazie alla loro arte pasticcera sono hanno dato vita ad un appuntamento irrinunciabile per il pubblico di Rai2.

La rubrica

La coppia più dolce della pasticceria italiana torna così a deliziare i palati del pubblico con la rubrica più golosa della TV, L’angolo della “Dolceria”, ogni venerdì mattina.

Nell’angolo della celebre “Piazza Grande” de I Fatti Vostri, il programma televisivo più longevo della nostra TV, ideato e diretto da Michele Guardì, i coniugi Knam porteranno tutta la loro creatività in cucina. Tante gustose ricette raccontate con un linguaggio chiaro e replicabile, che consentirà a tutti i telespettatori di mettere le mani in pasta. Ma anche semplici e utilissimi consigli su come sfruttare al meglio quello che abbiamo in cucina quando ci manca lo strumento specifico per realizzare un dolce. L’atmosfera sarà connotata da profumi e colori di dolci e torte realizzate dalle sapienti mani dello Chef Ernst Knam e dalla sua Frau Knam; i conduttori parteciperanno attivamente al momento delle preparazioni e non solo.

