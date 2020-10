Grande Fratello Vip, diretta nona puntata: test di gravidanza per Myriam Catania. Sfida tra titani in nomination. Questa sera durante la diretta che seguiremo minuto per minuto su Leggo.it scopriremo tutta la verità sull'eventuale gravidanza della doppiatrice.

Myriam Catania ha detto di voler chiedere un test di gravidanza agli autori dopo le nausee provate nella mattinata di domenica. Se dovesse succedere sarebbe la prima volta per il Grande Fratello. Myriam è in nomination insieme ad altri due titani di questa edizione ovvero Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta. Chi uscirà ?

