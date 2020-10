Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci: «Fuori dalla casa c'è qualcuno che mi pensa ma sono entrata da single»

Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci: «Fuori dalla casa c'è qualcuno che mi pensa ma non è Mr. Rain». Dopo l'aereo con la frase "sei l'epicento del mio terremoto" il gossip si è infuocato, chi è la persona misteriosa che ha mandato il messaggio all'ex di Flavio Briatore?

Dura la vita per il povero Pierpaolo Pretelli, a quanto pare con Elisabetta Gregoraci non c'è molto margine di manovra, soprattutto dopo l'aereo che ha sorvolato la casa a lei dedicato. Signorini lo invita a chiarire in diretta con Elisabetta: «Io e PIerpaolo siamo amici speciali, ma non c'è niente di più».

L'ex velino chiede alla Gregoraci chi è ad avergli mandato l'aereo e lei risponde così: «Fuori dalla casa ci sono persone che mi pensano e io sono felice per questo . Sono entrata da single però questo aereo c'è stato, parla di Roma», Signorini le chiede se questo aereo arriva da lontano lei conferma, ma smentisce categoricamente il flirt con Mr. Rain. «Ma va, canto solo le sue canzoni», conclude.

