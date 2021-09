Gf Vip , lite furiosa nella Casa. Katia Ricciarelli va fuori di sé: «Questo gioco idiota...». Interviene Carmen Russo. La scorsa notte, la soprano è andata su tutte le furie con i coinquilini nella Casa durante un gioco in giardino. Ma andiamo con ordine.

I gieffini si sono riuniti per giocare tutti insieme a Lupus in Fabula. I ragazzi, però, dimenticano di insegnare le regole a Katia Ricciarelli che delusa si allontana dal gruppo. A quel punto, la soprano viene raggiunta da Carmen Russo. Ma furiosa sbotta anche con l'amica: «Volevate la guerra? La guerra l’avete avuta adesso bene. Questo gioco idiota ha scatenato tutto. Ma perché nessuno si è preso la briga di spiegarmelo? Io me ne sono andata via perché mi sono sentita trascurata. Non è vero nulla che non volevo giocare con voi, chi ve l’ha detto? Ormai non torno, no, mi è passata la voglia. Se devo uscire esco volentieri a questo punto. Tanto se devo stare con questa gente che un giorno fa una faccia e quello dopo un’altra».

Katia Ricciarelli

E conclude: «Io penso che siete stati dei grandi maleducati. Io avevo anche chiesto le regole del gioco, perché non le avevo comprese». Carmen, Giucas Casella e Tommaso Eletti tentano di consolarla, ma ormai la serata è rovinata.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Settembre 2021, 22:30

