Friends, mini-reunion per Monica, Rachel e Joey: la foto fa impazzire i fan

Domenica 6 Ottobre 2019, 21:09

Una mini-reunion, non ufficiale, che però fa impazzire i fan. A 25 anni esatti dal debutto di Friends,si ritrovano insieme e qualcuno già sogna un possibile sequel di una delle sitcom più amate di tutti i tempi.Tanti sorrisi e felicità per, come documenta la foto pubblicata sudall'attrice che, per dieci stagioni, ha interpretato Monica Geller. «Una serata rara, e l'adoro», ha scritto. Un 50% dei protagonisti di Friends, ancora insieme dopo un quarto di secolo anche se solo per poche ore.Lo scatto ha immediatamente scatenato le fantasie dei fan più accaniti della serie. Qualcuno, infatti, ha subito chiesto: «Vi prego, fate una nuova stagione, oppure un film». Anche se c'è chi, più realisticamente, si limita a proporre un incontro anche con: «Vogliamo una foto con tutto il cast completo».