Friends compie 25 anni, arriva l'app imperdibile per tutti i fan della serie

Martedì 10 Settembre 2019, 15:51

Friends si appresta a compiere: era infatti il 22 settembre del 1994 quando, negli Stati Uniti, usciva la prima puntata di una delle serie più amate di sempre in tutto il mondo. Per celebrare il quarto di secolo, i produttori della serie tv hanno deciso di organizzare diversi, tra cui una mostra ufficiale a New York, la città in cui le avventure dei sei ragazzi protagonisti hanno luogo.Non tutti, però, possono permettersi di viaggiare nella Grande Mela nelle prossime settimane ed è anche per questo che è appena uscita una app ufficiale, che celebra i 25 anni di Friends . Si chiamaed è disponibile sia su Google Play che su App Store : un vero e proprio 'must' per i fan della serie con protagoniti Monica, Rachel, Phoebe, Joey, Ross e Chandler.A volere questa app per i fan di Friends è stata la stessa Warner Bros, produttrice della serie tv che ha consacrato a livello internazionale attori come Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, David Schwimmer e Matthew Perry. Disponibile in tre lingue (inglese, spagnolo e portoghese), l'app offre tanti contenuti ufficiali ai fan: si va dai selfie con gli attori protagonisti della serie, ma anche con Marcel, la scimmietta di Ross, fino alla sfida dei quiz sulla conoscenza delle varie stagioni, destinata ad essere una grande competizione tra i fan. Ci sono poi sfondi, stickers e perfino le ricette delle creazioni culinarie più bizzarre viste nel corso delle dieci stagioni.