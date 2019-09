Star Wars, cancellato l'evento con Hayden Christensen. I fan in subbuglio: «Torna Anakin Skywalker?»

Mark Hamill, aspettando Star Wars Luke Skywalker diventa il templare Talus in Knightfall

Martedì 10 Settembre 2019, 14:12

Mancano ancora più di tre mesi all'uscita di Star Wars: l'ascesa di Skywalker, nuovo film della saga di Guerre Stellari ora prodotta da Disney. Eppure, i fan sono in attesa da tempo per il nuovo capitolo e unadelle ultime ore sul web sta facendo impazzire gli appassionati. Come riporta l'Independent , gli attorihanno partecipato ad una visita a sorpresa per i bambini in ospedale a Salt Lake City. Sempre nella città dello Utah, i due avrebbero dovuto partecipare ad un incontro con i fan, ma l'evento è stato annullato. Non c'è una ragione ufficiale, ma sembra che la Disney abbia voluto evitare di far uscire anticipazioni sul film in uscita a dicembre, in cui però comparirà con certezza solo Ian McDarmid.I fan, a questo punto, hanno iniziato a chiedersi: «Perché hanno annullato l'intero evento senza cancellare la sola presenza di McDarmid?». La risposta che tutti gli appassionati vorrebbero avere è molto semplice: perché nel film comparirà anche, nel ruolo di. Magari un'apparizione di minore importanza, ma comunque un'idea molto suggestiva. Tra l'altro, nella nuova trilogia di Star Wars non sono mancate sorprese, come la presenza di Yoda come fantasma in Star Wars: gli ultimi Jedi.