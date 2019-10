Meghan Markle, Harry dichiara guerra alla stampa: denunciati due tabloid per difendere la sua privacy

Sabato 5 Ottobre 2019, 18:10

ha dichiarato guerra alla stampa inglese e ha denunciato diversi tabloid per difendere la privacy die della sua famiglia.Il duca di Sussex non vuole che Meghan soffra la pressione mediatica come fatto già in passato da sua madre, Lady Diana. Così, per tutelare la privacy della sua famiglia, dopo aver fatto causa al "Mail on Sunday", sono scattate le denunce al "Sun" e al "Daily Mirror".Le conferme arrivano direttamente dalla proprietà del "Sun" e altri media, secondo quanto riferito da France Presse. «Confermiamo che una denuncia è stata presentata dal Duca di Sussex», ha specificato in una nota la News Group Newspapers, società editrice del "Sun".