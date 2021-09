Flavio Insinna, il concorrente s'infuria per la domanda all'Eredità. I fan sono d'accordo: «È orribile»

Flavio Insinna , il concorrente contrariato per la domanda all'Eredità? Fan furiosi: «Non è giusto». Oggi, alle 18.45 su Rai1, è tornata in onda L'Eredità, il quiz condotto da Flavio Insinna. Tra le novità, il ritorno del pubblico in studio e un nuovo gioco basato sugli anagrammi. Ma è durante un duello tra due concorrenti che è accaduto qualcosa che ha fatto storcere il naso ai follower.

A confrontarsi, i concorrenti storici Paolo e Fabrizio, campione in carica. Il duello è agguerrito, entrambi rispondono velocemente alle domande. Ma a un certo punto gli "ereditieri" di Twitter notano che Fabrizio avrebbe l'espressione scocciata. Immadiati i commenti: «Le domande di Paolo sono molto più semplici. Al campione hanno chiesto un sinonimo di calcolare (computare) e a Paolo come sono i capelli non ricci (lisci)...». E ancora: «Alle domande semplici di Paolo, Fabrizio sbuffa. Ha ragione». «Hanno chiesto a Fabrizio anche il sinonimo di presagire, vaticinare. Non c'è equità».

Ma c'è chi difende gli autori: «È la prima puntata, non ricominciamo con i complotti. Godiamoci lo spettacolo». Alla fine del duello a spuntarla, è Paolo. Fabrizio abbandona il programma sportivamente con il sorriso. Alla ghigliottina, invece, arriva Paola. Le parole a disposizione sono "capacità, avere, affari, vita, distanza". La concorrente gioca per 32.500 euro e sceglie il termine "fiuto". Ma la risposta corretta è "relazione". Niente di fatto, domani ci riprova.

