Pomeriggio 5 , lite furiosa. L'ospite va fuori di sé e volano parolacce. Barbara D'Urso senza parole: «Che hai detto?». Oggi, nel salotto di Canale 5, si è tornati a parlare dell'obbligo del green pass per i sanitari. Ospite in collegamento, l'infermiere Enzo da Ancona che rifiuta di vaccinarsi e fare tamponi.

«Non cedo al ricatto - dice Enzo -. Avevo chiesto l'aspettativa, oggi mi hanno sospeso». Poi la frase choc che fa infuriare gli analisti in studio: «Non esiste uno studio che dice che l'operatore vaccinato possa contagiare meno di quello non vaccinato». Interviene Vladimir Luxuria: «Questa è la più grande offesa agli operatorti sanitari che ci hanno rimesso la vita. Dovrebbe conoscere la sofferenza di chi sta in reparto». Carmelo Abbate va fuori di sé: «Troppo facile avere il culo al caldo e non dimettersi». Gli fa eco Roberto Poletti: «Lei ha qualche problema, spero lo risolva presto. Lei ha il culo al caldo, non si vergogna a venire in televisione».

Interviene Barbara D'Urso: «Rispetto le idee di tutti e di chi ci mette la faccia come l'infermiere Enzo. Ma continuo a dire che bisogna vaccinarsi, la pandemia sta finendo grazie ai vaccini. A maggior ragione un operatore sanitario a contatto con i malati».

