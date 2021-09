Pomeriggio 5, il gesto inaspettato di Barbara D'Urso dietro le quinte spiazza i fan: «Lo ha fatto davvero?»

Pomeriggio 5 , il gesto di Barbara D'Urso dietro le quinte spiazza i fan: «Lo ha fatto davvero?». Oggi, poco prima della diretta, la conduttrice Mediaset ha condiviso un video inaspettato su Instagram. Nelle immagini, Barbara si trova dietro le quinte pochi minuti prima della messa in onda. Scherza con il suo staff, mentre si sta per aprire il led attraverso il quale entrerà in studio.

Si sente la voce del regista che dà informazioni di servizio: «Barbara è caduto il collegamento. Ci sarà un altro inviato sul led». La conduttrice di prepara serena, poi quando parte il conto alla rovescia il gesto inaspettato. Barbara D'Urso fa il segno della croce prima di entrare in studio. Di buon auspicio per la puntata imminente.

Il gesto incuriosisce i fan: «Dopo anni di dirette, ancora si emoziona prima di entare. Grande Barbara». Ma poco dopo il video sparisce dai social. In ogni caso, i fan sono con lei.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Settembre 2021, 21:03

