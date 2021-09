Pomeriggio 5 , gli autori interrompono il talk per una notizia in diretta. Barbara D'Urso senza parole: «È agghiacciante». Pochi minuti fa, una notizia dell'ultima ora ha interrotto il consueto talk con gli analisti, oggi dedicato al green pass per il personale docente.

Durante l'intervista a un professore, Barbara D'Urso viene interrotta dagli autori della trasmissione che le segnalano un aggiornamento choc sulla vicenda di don Francesco Spagnesi, il sacerdote quarantenne arrestato una settimana fa a Prato con l'accusa di traffico di droga e appropriazione indebita. La conduttrice dà subito la linea all'inviata Giorgia Scaccia che spiega: «Cisarebbe un nuovo capo d'accusa per don Francesco, tentate lesioni gravissime. Il prete sarebbe sieropositivo e avrebbe taciuto la sua condizione ai partecipanti ai festini. Il compagno di don Francesco non è indagato su questa vicenda, ma parte offesa. Ai festini avrebbero partecipato regolarmente 20-30 persone. Secondo gli investigatori, due sarebbero già sieropositive».

Barbara D'Urso e i suoi analisti restano senza parole. Poi la conduttrice chiosa: «È agghiacciante». Gelo in studio.

