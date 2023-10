Fiorello, torna "Viva Rai 2" (aspettando il Foro Italico) in diretta social: «Siamo a Vigna Stelluti, ma a via Asiago ancora rompono i cogl...»

di Marco Prestisimone

Le prime prove della diretta su Instagram cominciano prima delle 6. È un bar di Roma nord il "palco" di Fiorello, che torna con "Aspettando Viva Rai 2!" in attesa del vero show che comincerà il 6 novembre dal glass box al Foro Italico. Il set è un locale famosissimo di via di Vigna Stelluti, dove Fiorello porta il buon umore già dalla primissima mattina.

«Ho la prima rimostranza da fare al pasticciere, 'sto cornetto finisce in due mozzichi» dice in un romanesco che ormai sente un po' suo. Con lo showman siciliano ci sono Fabrizio Biggio (che però stamattina era solamente collegato perché impegnato a girare "I soliti idioti 3"), Mauro Casciari, Ruggiero e il resto del gruppo di lavoro. Che tra qualche settimana si trasferirà definitivamente al Foro Italico dopo lo "sfratto" da via Asiago. «Per ora siamo in un bar di via di Vigna Stelluti, dove gli abitanti di via Asiago hanno affittato casa per due settimane solo per romperci i cogl...», scherza Fiorello in apertura di diretta.

Lo "sfratto" da via Asiago

Fino al 6 novembre il programma - con la regia di Piergiorgio Camilli - va in diretta per il momento sulla pagina Instagram di Fiorello (@rosario_fiorello) e poi, con l'aggiunta di materiali originali, su RaiPlay.

In 10mila collegati

Più di diecimila persone collegate alle 7.30 di mattina, Fiorello è il solito mattatore. Invita il coreografo Luca Tommassini, parla di «TeleMeloni» mentre presenta tutti i dirigenti e i volti della Rai presenti, fa gli auguri alla mamma. Intanto i romani si avvicinano al glass provvisorio e salutano lui e tutti gli ospiti. Sarà l'atmosfera da primo giorno di scuola, ma le lamentele per la confusione all'alba di cui tanto hanno protestato i residenti di via Asiago, sono solo un lontano ricordo.

