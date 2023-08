Viva Rai2! Fiorello ha una nuova casa: la location a Roma (senza bar) sarà più grande, ecco come sarà

Dopo tanto parlare e il dubbio che Viva Rai 2 potesse non tornare più, ecco la novità attesa da tantissimi fan: Fiorello torna ad animare la mattina degli italiani con la seconda edizione del suo programma.

Dopo le tante polemiche legate alla vecchia sede di via Asiago a Roma, ecco che finalmente il programma dello showman ha una nuova sede. Ma procediamo con ordine.

Fiorello e Viva Rai2 traslocano al Foro Italico. Quando inizia, cast, novità e conferme

Fiorello, "Viva Rai2" ha una nuova location? il dettaglio notato dai fan

La nuova sede di Viva Rai 2

Il pubblico come poteva pensare che Fiorello avrebbe abbandonato la nave di Viva Rai 2? Il conduttore sta per tornare più carico che mai e con tante novità. Attualmente la produzione ha trovato una nuova location così da allontanarsi definitivamente da via Asiago.

Inoltre, il set lascerà indietro alcuni dettagli per acquisirne altri. Per la nuova location è stata scelta piazza Lauro de Bosis, al Foro Italico. Lo showman Fiorello è alla conduzione e guida la trasmissione insieme a Fabrizio Biggio, Mauro Casciari, Ruggiero Del Vecchio e il corpo di ballo.

