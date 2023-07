Fiorello, "Viva Rai2!" trasloca al Foro Italico? Il retroscena: «Accordo vicino». E lo showman conferma

di Redazione Web

Fiorello aveva annunciato sul suo profilo Twitter, che la seconda stagione di Viva Rai 2 «si farà ed è solo una questione di tempo». E proprio nelle ultime ore, il nodo sembrerebbe essersi sciolto. A quanto pare, il Foro Italico sarà la nuova casa dallo show mattutino condotto da Fiorello. Non è ancora certo ma il formato potrebbe rimanere lo stesso della scorsa stagione. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Fiorello, vicini alla nuova location per VivaRai2!. I fan: «Ovunque sia, l'importante è tornare»

Fiorello su Twitter

La "semi" conferma dell'indiscrezione è arrivata proprio da Fiorello, che ha pubblicato un tweet piuttosto esplicito sul suo profilo, con un «ci siamo quasi» corredato dall'hashtag location e un selfie dell'artista che lascia ben presagire per la riuscita della trattativa.

L’Auditorium Rai sarebbe tutto per il conduttore, ma non sarebbe adatto al pubblico. Soprattutto, lo show all’aperto all’alba non sarebbe più lo stesso. Un’alternativa fattibile sarebbe, invece, la Sala delle Armi, che con le sue grandi vetrate trasparenti può essere una riproduzione dello studio mobile della scorsa stagione. Oppure ci si potrebbe spostare con il glass su via dei Gladiatori, con i suoi pratici parcheggi davanti al Ponte della Musica.

Insomma, le opzioni non mancano, adesso non ci resta che aspettare qualche dichiarazione ufficiale del conduttore.

