Fiorello: «Viva Rai2 mai più in via Asiago, se non si trova nuova location non si farà. Mi scuso con i residenti»

​Fiorello si scusa sui social con i residenti di via Asiago, a Roma, e allo stesso tempo lancia un messaggio: «Viva Rai2 non si farà mai più in via Asiago». Poi, conferma che se non si trova una nuova location per il programma del primo mattino di Rai2, la trasmissione non si farà.

Fiorello, il messaggio su Instagram

«Mi scuso con i residenti», questo il primo punto del messaggio di Fiorello su Instagram, e poi le parole sul programma Viva Rai2: «Non si farà a via Asiago. Stiamo cercando una nuova location per Viva Rai2, ma se non la troviamo la trasmissione non si farà. Vediamo da qui a novembre cosa succederà».

Sfogliando i giornali, lo showman legge alcuni articoli che riguardano la sua trasmissione. In particolare si sofferma sulle ipotesi avanzate da qualcuno di indennizzi da parte della Rai ai condomini della zona che lamentano rumore e sporcizia legati alla trasmissione.

«Addirittura - esclama Fiorello - scrivono che la Rai sarebbe pronta a riconoscere un' indennità, soldi, ai condomini di via Asiago. Credo che ci siano strumentalizzazioni», aggiunge, con la stessa parola usata oggi dalla Rai in una nota ufficiale in cui si smentisce l'ipotesi di indennizzi ai residenti della zona e si respinge l'accusa di sporcare le strade