Fiorello, vicini alla nuova location per VivaRai2!. I fan: «Ovunque sia, l'importante è tornare»

Viva Rai2! è pronta a tornare e con la trasmissione anche Rosario Fiorello. Ad annunciarlo è proprio il conduttore che su Twitter ha dato la notizia di essere vicini ad una nuova location per il proprio spettacolo televisivo mattutino.

I tanti fan della trasmissione accolgono volentieri il messaggio e non vedono l'ora di scoprire dove sia la nuova location.

Viva Rai2! si farà

Viva Rai2! si farà, ma non a Via Asiago. Ad essere categorici sono stati proprio il conduttore della trasmissione Rosario Fiorello e l'amministratore delegato della Rai Roberto Sergio.

I residenti della strada situata in quartiere Prati a Roma hanno più volte denunciato i fastidi che lo spettacolo del conduttore, tenendosi in primissima mattinata, arrecava.

L'Italia intera, però, si è movimentata alla ricerca di una location che potesse essere consona al tipo di format. Oggi, a dare l'annuncio che la trasmissione ci sarà è proprio Rosario Fiorello.

La reazione dei fan

I fan dello spettacolo Viva Rai2! hanno accolto molto volentieri la notizia. «Ovunque sia, l'importante è tornare», ha scritto un utente su Twitter. E, ancora: «Dimmi che si farà sempre a Roma», spera qualche residente della Capitale.

Il programma, nei palinsesti Rai presentati nelle scorse settimane non era previsto proprio il problema logistico di una mancanza di location essendo uno spettacolo dedicato ai cittadini e ai lavorati della mattina presto e quindi da realizzare, secondo Fiorello, in strada, a contatto con il pubblico.

Per il momento non è ancora detta l'ultima parola, ma pare che manchi davvero poco per scorpire dove si terrà la prossima edizione di Viva Rai2!.

