Fiorello: «Proposte da tutta Italia per Viva Rai2». I fan: a via Asiago si mangeranno le mani

Viva Rai 2 non si farà più a via Asiago, questo è certo. Ma sembra altrettanto sicuro che lo show di Fiorello ricomincerà altrove. Trovare una nuova location non sarà complicato. A testimoniarlo è lo stesso showman: «Grazie a tutti quei quartieri di Roma, ma possiamo dire di tutta Italia, che si sono offerti come location per "Viva Rai 2". Un affetto incredibile! Grazie per tutto l’Amore che ci sta arrivando…», ha scritto su Twitter. E gli utenti rincalzano: «A via Asiago si mangeranno le mani».

Grazie a tutti quei quartieri di Roma, ma possiamo dire di tutta Italia, che si sono offerti come location per #vivarai2! Un affetto incredibile! Grazie per tutto l’Amore che ci sta arrivando…❤️ pic.twitter.com/9aPWqwvN1q — Rosario Fiorello (@Fiorello) July 12, 2023

Dove si sposta lo show?

Anche i locali si stanno facendo avanti per ospitare il programma di Fiorello «Viva Rai 2» che dalla prossima stagione dovrà lasciare il set in via Asiago, in Prati, a causa delle lamentele dei residenti che hanno protestato per i rumori provenienti dalla trasmissione, la quale va in onda alle prime ore del mattino.

