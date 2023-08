Fiorello, "Viva Rai2" ha una nuova location? il dettaglio notato dai fan

di Redazione web

Viva Rai2 sta per tornare per la seconda edizione e i fan del programma sono al settimo cielo. Al timone sempre Fiorello con Fabrizio Biggio, che snoccioleranno insieme le notizie della giornata, dalle 7:15 del mattino.

Ieri, 12 agosto, è andato in onda un brevissimo spot di 15 secondi, poco prima del Tg1 delle 20, che annunciava il ritorno dello show mattutino su Rai2. Nessun messaggio pubblicitario, solo l'inquadratura statica di una strada vuota e la grafica di Viva Rai2 che annuncia: «Prossimamente su Rai2». Alcuni fan sono riusciti a capire quale sarà la nuova casa del programma.

Lo spot che svela la location

Dopo essere andati via da Via Asiago, a causa delle lamentele riportate dagli abitanti dei palazzi che affacciavano sulla location, Fiorello e i suoi collaboratori hanno dovuto cercare una nuova casa. Detto, fatto. In pochi giorni, sono state innumerevoli le proposte da parte di tutta Italia: da Nord a Surd, tutti volevano dare lo spazio necessario a Viva Rai2.

Nello spot diffuso su Rai c'è, forse, la prima certezza: Viva Rai2 tornerà ed avrà una nuova casa. Nonostante il luogo non sia ancora ben identificato, secondo alcune voci, si potrebbe trattare di un luogo nei pressi del Foro Italico, davanti all’entrata dello stadio e non lontano dall’obelisco.

Per adesso nulla di confermato, ma l'attesa è alta e il pubblico non vede l'ora di poter ircominciare le proprie mattine in compagnia dello show e di Fiorello.

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Agosto 2023, 16:00

