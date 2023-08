Fiorello e il racconto della disavventura in Africa: «Mi tolsero un dente a mani nude»

di Redazione web

Fiorello è molto amato dal pubblico italiano che lo segue molto appassionatamente sia quando appare in televisione che quando racconta qualche divertente episodio sui social o in qualche intervista. Così, è capitato proprio recentemente, quando lo showman ha ricordato una delle sue prime esperienze traumatiche all'estero: si trovava in Africa e, purtroppo, è stato colpito da un mal di denti che ha costretto le persone del posto a curarlo come meglio potevano.

Viva Rai2, addio via Asiago: scelta la nuova location? Fiorello: «Ci siamo quasi». Ecco dove potrebbe svolgersi

Fiorello, "Viva Rai2!" trasloca al Foro Italico? Il retroscena: «Accordo vicino». E lo showman conferma

Il racconto di Fiorello

In una recente intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, Fiorello ha raccontato quanto sia stato traumatico il suo primo viaggio in Africa: «Avevo appena finito la leva militare, torno ad Augusta e il capo villaggio della compagnia con cui lavoravo mi fa una sorpresa.

Le parole di Fiorello

Infine, Fiorello ha concluso il suo racconto spiegando: «Mi ha frantumato l’osso della mascella, ho fatto 15 giorni chiuso in camera per la febbre, un disastro. Vedevo colleghi con la febbre a 42 gradi che sentivano un freddo cane con la temperatura esterna a 50 gradi, bisognava coprirli con delle coperte. Per fortuna non presi la malaria ma il chinino mi ha lasciato un segno: epatite C da farmaco».

Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Agosto 2023, 20:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA