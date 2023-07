Viva Rai2, addio via Asiago: scelta la nuova location? Fiorello: «Ci siamo quasi». Ecco dove potrebbe svolgersi

Fiorello non si arrende e con la produzione di Viva Rai 2 sta cercando la location giusta per far sì che vada in onda la seconda edizione del suo programma mattutino che ha riscontrato molto successo tra il pubblico nonostante le polemiche relative al chiasso in via Asiago.

Fiorello, "Viva Rai2!" trasloca al Foro Italico? Il retroscena: «Accordo vicino». E lo showman conferma

Fiorello, vicini alla nuova location per VivaRai2!. I fan: «Ovunque sia, l'importante è tornare»

Sarebbero spuntate importanti novità sulla trasmissione, sarebbe stato scelto il posto dove poter girare la trasmissione. L'annuncio social da parte di Fiorello ha fatto incuriosire ancora di più il pubblico e i fan che lo seguono e che si stanno interessando alla questione location di Viva Rai 2. Attraverso un Tweet, il conduttore ha affermato: "Ci siamo quasi". Dunque, sembra che il programma abbia trovato una nuova casa.

