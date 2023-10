Massimo Giletti torna in Rai, l'annuncio ufficiale e la gag con Fiorello vestito da operaio: «Riparto dal basso» VIDEO

di Redazione web

Massimo Giletti torna in Rai. La notizia era nell'aria da tempo dopo il divorzio con "La7". Adesso, è ufficiale, annunciato pure dall'amministratore delegato di viale Mazzini Roberto Sergio. Il giornalista è apparso in un video social di Fiorello vestito da operaio, all'opera nella costruzione del glass di "Viva Rai2" che ripartirà a novembre. «Torno in Rai ripartendo dal basso», ha scherzato.

Il video di Fiorello

«Il direttore generale mi aveva detto: 'Guarda che se vuoi tornare in Rai, per noi è ottimo, porte aperte, solo che devi fare un passo indietro, devi ripartire dal basso'.

«Poi ci si mette Fiorello che dice: 'Massimo, ti do una mano io'. Ecco, ma reiniziare dal basso per ricostruire il glass di Viva Rai2... me lo potevi risparmiare, anche se mi fa piacere. Hai capito, Fiore? Il glass di Viva Rai2 costruito anche da Giletti», conclude il giornalista, dando appuntamento al 6 novembre, quando il morning show di Fiorello tornerà in onda alle 7 sulla seconda rete Rai.

Cosa ha detto Sergio

